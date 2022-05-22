Глава Давосского форума призвал создать "План Маршалла" для Украины

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде призвал к "Плану Маршалла" для восстановления Украины. Речь идет об инфраструктуре, электроэнергии, школах, дорогах и мостах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Даже без мирного соглашения, что сейчас маловероятно, мы должны начать работу над реконструкцией, по крайней мере на территориях, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен план Маршалла для Украины", - сказал Бренде.
Президент Всемирного экономического форума призывает создать соответствующую программу для Украины и хочет привлечь лидеров бизнеса.
Бренде сказал, что хочет призвать к такому плану на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, которая начинается в понедельник.
"Для этого мы также соберем генеральных директоров - под лозунгом "Генеральные директора для Украины". Важную роль в восстановлении страны должен играть частный сектор", - сказал чиновник.
По словам Бренде, российские компании и политики исключены из Давоса из-за войны против Украины.
Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.
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