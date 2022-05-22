Глава Давоського форуму закликав створити "План Маршалла" для України

"Навіть без мирної угоди, що наразі малоймовірно, ми повинні розпочати роботу над реконструкцією, принаймні на територіях, які перебувають під контролем України. Нам потрібен план Маршалла для України", - сказав Бренде.

Президент Всесвітнього економічного форуму закликає створити відповідну програму для України і хоче залучити лідерів бізнесу.

Бренде сказав, що хоче закликати до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яка починається в понеділок.

"Для цього ми також зберемо генеральних директорів - під гаслом "Генеральні директори для України". Важливу роль у відбудові країни має відігравати приватний сектор", - сказав чиновник.

За словами Бренде, російські компанії та політики виключені з Давосу через війну проти України.