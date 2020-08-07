Глава Черновицкой ОГА назвал причину внесения Кицманского района в "красную" зону

Один из районов Черновицкой области уже вторую неделю находится в "красной" зоне карантина. В Кицманском районе, несмотря на пандемию, люди проводят свадьбы с большим количеством людей.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает издание "Молодой буковинец".

Он отметил, что с такой динамикой через две недели область получит пиковую нагрузку на больницы и врачей.

"Несмотря на карантин, люди делают свадьбы на 300-400 человек. В Кицманском районе три таких свадьбы загнали район в "красную" зону. 20 процентов гостей после этих банкетов заболели коронавирусом", - сказал Сергей Осачук.

По его словам, также на увеличение количества больных влияет отдых на море.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны, в "красную" вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

Тем временем, в Украине 1453 новых случаев коронавируса, что является самым большим суточным приростом за все время эпидемии в стране, больше всего новых случаев в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях.