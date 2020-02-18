Глава Черновицкого облсовета внес за себя залог

Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян внес за себя залог в размере 10 миллионов гривен, которую Высший антикоррупционный суд назначил ему в качестве меры пресечения. Об этом заявил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Суспільному"

По ее словам, Мунтян внес за себя залог во вторник, 18 февраля.

Кроме того, 17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят 20 февраля.

Напомним, 13 февраля ВАКС отпустил под залог в размере 10 млн гривен главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Суд частично удовлетворил ходатайство САП и НАБУ, которые просили арестовать Мунтяна с залогом 15 млн грн.

Отметим, Мунтяна подозревают в получении неправомерной выгоды. По версии следствия, в июле 2019 года Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.