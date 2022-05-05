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Глава Чернобаевки после "визита" оккупантов попал в больницу, его заместитель - исчез

Игорь Дударь (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области Чернобаевский сельский голова Игорь Дударь после обысков российскими военными попал в больницу в тяжелом состоянии. Также его заместитель Евгений Родионов исчез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чернобаевский сельский совет.

В частности, 2 мая в 7 часов оккупанты захватили помещение Чернобаевского сельского совета.

"Сорван Государственный Флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг", - говорится в сообщении.

Также после допроса, из помещения сельского совета похищено заместителя сельского головы Родионова Евгения Александровича. Информация о месте его пребывания пока отсутствует.

Кроме того, по месту жительства сельского головы Дударя Игоря Михайловича военными проведен обыск с повреждением имущества. Сейчас сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самой больницей ведется надзор российскими солдатами.

Чернобаевский сельсовет объяснил, что ввиду отсутствия на территории общины мобильной связи и интернета с 30 апреля до 4 мая не было возможности осветить достоверную информацию об этих событиях.

Отмечается, что работники сельсовета остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления и продолжают верно служить громаде и народу Украины.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщала, что оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки.

Также мы писали, что с начала войны в Чернобаевке были повреждены почти 200 домов.

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