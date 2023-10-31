Глава Carlsberg звинуватив Кремль у крадіжці їхнього бізнесу в Росії

Компанія Carlsberg розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у РФ і відмовляється укладати угоду з російським урядом. Це дозволило б зробити конфіскацію активів компанії Москвою законною.

Про це заявив генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Данська компанія з минулого року намагалася продати свою дочірню компанію "Балтика" в Росії, слідуючи по стопах багатьох інших західних компаній, які пішли з країни після вторгнення РФ в Україну.

Однак після того, як у червні Carlsberg оголосила, що знайшла покупця на бізнес, російський диктатор Володимир Путін розпорядився наступного місяця тимчасово заарештувати частку Carlsberg у місцевій пивоварні.

"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити це законним", - заявив Джейкоб Ааруп-Андерсен.

У Carlsberg у Росії було вісім пивоварних заводів і близько 8400 співробітників, а торік компанія отримала списання щодо "Балтики" 9,9 мільярда данських крон (1,41 мільярда доларів). Раніше Carlsberg вжила заходів у відповідь, розірвавши ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які давали змогу "Балтиці" виробляти, продавати і продавати всю продукцію Carlsberg у країні.

Вихід брендів із Росії

Після початку війни в Україні з РФ пішли Lindt, Dr. Oetker, Coca-Cola, Dolmio, Rich, Valio. Частково залишилися Danone та PepsiCo та Mars. Останні два бренди, Національне агентство із запобігання корупції, внесло до списку міжнародних спонсорів війни.

Також днями криптобіржа Binance продала свій бізнес у Росії і повністю пішла з країни. Криптобіржа планує припинити роботу всіх обмінних сервісів та бізнес-напрямків у Росії протягом декількох місяців.