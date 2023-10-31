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Глава Carlsberg обвинил Кремль в краже их бизнеса в России

Россия, Вторник 31 октября 2023 19:50
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Глава Carlsberg обвинил Кремль в краже их бизнеса в России Фото: Иллюстративное фото (facebook com CarlsbergUA)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Carlsberg разорвала все связи со своим бизнесом в РФ и отказывается заключать соглашение с российским правительством. Это позволило бы сделать конфискацию активов компании Москвой законной.

Об этом заявил генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Датская компания с прошлого года пыталась продать свою дочернюю компанию "Балтика" в России, следуя по стопам многих других западных компаний, которые ушли из страны после вторжения РФ в Украину.

Однако после того, как в июне Carlsberg объявила, что нашла покупателя на бизнес, российский диктатор Владимир Путин распорядился в следующем месяце временно арестовать долю Carlsberg в местной пивоварне.

"Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им сделать это законным", - заявил Джейкоб Ааруп-Андерсен.

У Carlsberg в России было восемь пивоваренных заводов и около 8400 сотрудников, а в прошлом году компания получила списание по "Балтике" 9,9 миллиарда датских крон (1,41 миллиарда долларов). Ранее Carlsberg приняла ответные меры, разорвав лицензионные соглашения для своих брендов в России, которые позволяли "Балтике" производить, продавать и продавать всю продукцию Carlsberg в стране.

Выход брендов из России

После начала войны в Украине из РФ ушли Lindt, Dr. Oetker, Coca-Cola, Dolmio, Rich, Valio. Частично остались Danone и PepsiCo и Mars. Последние два бренда, Национальное агентство по предотвращению коррупции, внесло в список международных спонсоров войны.

Также на днях криптобиржа Binance продала свой бизнес в России и полностью ушла из страны. Криптобиржа планирует прекратить работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России в течение нескольких месяцев.

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