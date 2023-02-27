Глава ByPol розповів, що літак А-50 після пошкоджень більше не полетить

За його словами, вибухами було пошкоджено передню та центральну частини російського літака. Пошкодження настілки значині, що він точно нікуди не полетить.

Він також зауважив, що після посилення репресій у Білорусі ByPol ​почав працювати на інших напрямках.

При цьому Азаров не розповів, скільки дронів атакували А-50. Однак за неофіційною інформацією їх було шість, частину збили сили ППО. Однак найважливішим у проведенні операції була підготовка евакуації людей, які в цьому брали участь.

"Лукашисти кажуть, що нас контролюють спецслужби іноземних держав, це неправда. Білоруські партизани діють самостійно. Нехай лукашисти чекають на продовження", - заявив глава ByPol.

Ахаров сказав, що літак А-50 вів розвідку української території та для МіГ-31 наводив "Кинджали" на об'єкти, що обстрілювалися.