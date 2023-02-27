Глава ByPol розповів, що літак А-50 після пошкоджень більше не полетить

Російський розвідувальний літак А-50, який атакували на білоруському аеродромі "Мачулищі", зазнав значних пошкоджень. Їх навряд можна буде відремонтувати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову громадської організації колишніх білоруських силовиків ByPol Олександра Азарова в інтерв'ю Радіо Свабода.
За його словами, вибухами було пошкоджено передню та центральну частини російського літака. Пошкодження настілки значині, що він точно нікуди не полетить.
Він також зауважив, що після посилення репресій у Білорусі ByPol почав працювати на інших напрямках.
При цьому Азаров не розповів, скільки дронів атакували А-50. Однак за неофіційною інформацією їх було шість, частину збили сили ППО. Однак найважливішим у проведенні операції була підготовка евакуації людей, які в цьому брали участь.
"Лукашисти кажуть, що нас контролюють спецслужби іноземних держав, це неправда. Білоруські партизани діють самостійно. Нехай лукашисти чекають на продовження", - заявив глава ByPol.
Ахаров сказав, що літак А-50 вів розвідку української території та для МіГ-31 наводив "Кинджали" на об'єкти, що обстрілювалися.
Нагадаємо, вчора вранці на аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що білоруські партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.
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