Глава ByPol рассказал, что самолет А-50 после повреждений больше не взлетит

По его словам, взрывами была повреждена передняя и центральная части российского самолета. Повреждение настольки значимо, что он точно никуда не улетит.

Он также отметил, что после усиления репрессий в Беларуси ByPol ​​начал работать по другим направлениям.

При этом Азаров не рассказал, сколько дронов атаковали А-50. Однако по неофициальной информации их было шесть, часть сбили силы ПВО. Однако важнейшим в проведении операции была подготовка эвакуации людей, участвовавших в этом.

"Лукашисты говорят, что нас контролируют спецслужбы иностранных государств, это неправда. Белорусские партизаны действуют самостоятельно. Пусть лукашисты ждут продолжения", - заявил глава ByPol.

Ахаров сказал, что самолет А-50 вел разведку украинской территории и для МиГ-31 приводил "Кинжалы" на обстреливаемые объекты.