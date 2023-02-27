RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава ByPol рассказал, что самолет А-50 после повреждений больше не взлетит

Фото: глава ByPol рассказал, что самолет А-50 после повреждений больше не улетит (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталья Кава

Российский разведывательный самолет А-50, который атаковали на белорусском аэродроме "Мачулищи", получил значительные повреждения. Их вряд ли можно будет отремонтировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу общественной организации бывших белорусских силовиков ByPol ​​Александра Азарова в интервью Радио Свобода.

По его словам, взрывами была повреждена передняя и центральная части российского самолета. Повреждение настольки значимо, что он точно никуда не улетит.

Он также отметил, что после усиления репрессий в Беларуси ByPol ​​начал работать по другим направлениям.

При этом Азаров не рассказал, сколько дронов атаковали А-50. Однако по неофициальной информации их было шесть, часть сбили силы ПВО. Однако важнейшим в проведении операции была подготовка эвакуации людей, участвовавших в этом.

"Лукашисты говорят, что нас контролируют спецслужбы иностранных государств, это неправда. Белорусские партизаны действуют самостоятельно. Пусть лукашисты ждут продолжения", - заявил глава ByPol.

Ахаров сказал, что самолет А-50 вел разведку украинской территории и для МиГ-31 приводил "Кинжалы" на обстреливаемые объекты.

Напомним, вчера утром на аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы.

Позже стало известно, что белорусские партизаныатаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины