Глава британської розвідки назвав катастрофічні наслідки перемоги Путіна в Україні

Якщо Володимиру Путіну вдасться здобути перемогу та перетворити Україну на васальну державу, він на цьому не зупиниться.

Про це заявив Річард Мур, голова британської Секретної розвідувальної служби, відомої як МІ-6, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він сказав, що ціна підтримки України добре відома, але додав: "Ціна невиконання цієї вимоги буде незмірно вищою. Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея наважиться, а Іран стане ще небезпечнішим".

Мур зазначив у своїй промові в Парижі, що Росія проводить кампанію диверсій у Європі, одночасно посилюючи своє ядерне брязкання зброєю, щоб відлякати інші країни від підтримки України.

"Нашу безпеку - британську, французьку, європейську та трансатлантичну - буде поставлено під загрозу. Нещодавно ми розкрили приголомшливо безрозсудну кампанію російських диверсій, у Європі, тоді як Путін і його поплічники вдаються до брязкання ядерною зброєю, щоб посіяти страх щодо наслідків. ", - зазначив він.

Промова Мура, судячи з усього, була спрямована на те, щоб згуртувати європейських союзників, що коливаються, і всіх скептиків у майбутній адміністрації США Дональда Трампа щодо важливості України.

Він приєднується до інших керівників західних розвідок, попереджаючи про часті випадки російських диверсій.

НАТО та західні розвідслужби заявили, що Росія стоїть за зростаючим числом ворожих дій у євроатлантичному регіоні – від неодноразових кібератак до підпалів.

Минулого місяця глава британської внутрішньої розвідки заявив, що російська військова розвідка ГРУ прагне посіяти "хаос" по всій Великій Британії та Європі.

А джерела, знайомі з американською розвідкою, повідомили агентству Reuters цього тижня, що Росія, ймовірно, розширить свою кампанію диверсій проти європейських цілей, щоб посилити тиск на Захід через підтримку Києва.

Мур додав, що співпраця між Великобританією та Сполученими Штатами зробила суспільства цих країн безпечнішими, і що це продовжуватиметься.