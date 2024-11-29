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Глава британской разведки назвал катастрофические последствия победы Путина в Украине

Париж, Пятница 29 ноября 2024 14:06
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Глава британской разведки назвал катастрофические последствия победы Путина в Украине Фото: Ричард Мур (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Если Владимиру Путину удастся добиться победы и превратить Украину в вассальное государство, он на этом не остановится.

Об этом заявил Ричард Мур, глава британской Секретной разведывательной службы, известной как МИ-6, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он сказал, что цена поддержки Украины хорошо известна, но добавил: "Цена невыполнения этого требования будет неизмеримо выше. Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия, Северная Корея осмелеет, а Иран станет еще опаснее".

Мур отметил в своей речи в Париже, что Россия проводит кампанию диверсий в Европе, одновременно усиливая свое ядерное бряцание оружием, чтобы отпугнуть другие страны от поддержки Украины.

"Наша безопасность - британская, французская, европейская и трансатлантическая - будет поставлена под угрозу. Недавно мы раскрыли ошеломляюще безрассудную кампанию российских диверсий, в Европе, в то время как Путин и его приспешники прибегают к бряцанию ядерным оружием, чтобы посеять страх относительно последствий помощи Украине", - отметил он.

Речь Мура, судя по всему, была направлена на то, чтобы сплотить колеблющихся европейских союзников и всех скептиков в будущей администрации США Дональда Трампа относительно важности Украины.

Он присоединяется к другим руководителям западных разведок, предупреждая об участившихся случаях российских диверсий.

НАТО и западные разведслужбы заявили, что Россия стоит за растущим числом враждебных действий в евроатлантическом регионе - от неоднократных кибератак до поджогов.

В прошлом месяце глава британской внутренней разведки заявил, что российская военная разведка ГРУ стремится посеять "хаос" по всей Великобритании и Европе.

А источники, знакомые с американской разведкой, сообщили агентству Reuters на этой неделе, что Россия, вероятно, расширит свою кампанию диверсий против европейских целей, чтобы усилить давление на Запад из-за его поддержки Киева.

Мур добавил, что сотрудничество между Великобританией и Соединенными Штатами сделало общества этих стран более безопасными, и что это будет продолжаться.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (60%) считают, что Россия намерена уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%).

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