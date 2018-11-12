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Великобритания призывает Россию прекратить атаки против мировой безопасности

Новости » Политика    12.11.2018 - 15:04
Великобритания призывает Россию прекратить атаки против мировой безопасности
Фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (gov.ru)

Инцидент в Солсбери показал, насколько реальны угрозы для западных стран

Москва должна изменить курс и прекратить "атаки" против мировой безопасности и международных договоров. С такой речью собирается выступить премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 ноября на ежегодном банкете у лорд-мэра лондонского Сити, говорится в черновом варианте выступления Мэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэй собирается заявить о том, что инцидент в Солсбери показал, насколько реальны угрозы для западных стран.

Она намерена подчеркнуть, что британцы и ех союзники продемонстрировали единство в защите общих ценностей.

Напомним, Великобритания добивается от стран Европейского союза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии.

Представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер заявил, что Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.

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