Глава британської розвідслужби МІ6 назвав РФ в числі ворогів Заходу

Фото: Алекс Янгер (wikipedia.org)

Він назвав Москву "реальною і активною загрозою для інших країн"

Керівник британської служби закордонної розвідки МІ6 Алекс Янгер заявив, що Росія увійшла в ряд ворогів, які вважають себе в стані "постійного протистояння" з Заходом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, хоча РФ намагається дестабілізувати Захід, проте Захід не прагне дестабілізувати Росію. При цьому глава MI6 застеріг, щоб Росія "або будь-яка інша країна з намірами підірвати наш спосіб життя, не недооцінювала нашу рішучість, або можливості, які є у нас, у наших союзників".

"Росія здійснює систематичні спроби шукати і використовувати вразливі місця Заходу особливо в нетрадиційних способах ведення війни: в кіберпросторі, в космосі, під морськими водами", - сказав генерал.

Кілька місяців тому він назвав Москву "реальною і активною загрозою для інших країн".

Нагадаємо, раніше глава Генштабу ЗС Британії генерал Марк Карлтон-Сміт заявив, що після поразки терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії, Росія представляє велику загрозу для Британії і її союзників, ніж ісламістські "Аль-Каїда" і ІДІЛ.

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Москва повинна змінити курс і припинити атаки проти світової безпеки і міжнародних договорів.