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Глава британского генштаба призвал не ехать воевать в Украину

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Понедельник 07 марта 2022 02:12
Глава британского генштаба призвал не ехать воевать в Украину Тони Радакин (Фото: telegraph.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Тони Радакин, глава британского генерального штаба, не рекомендует согражданам отправляться в Украину для участия в боевых действиях. По его мнению, лучше помочь украинцам, находясь в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Высший офицер вооруженных сил Британии, начальник штаба обороны (аналог генерального штаба) адмирал сэр Тони Радакин в интервью заявил, что британцам не следует ехать воевать в Украину. Он отметил, что на звуки выстрелов мчаться не стоит, и призвал сограждан вместо этого поддерживать Украину разумными методами из Британии.

Британский военный также отметил, что за неделю боев в Украине Москва потеряла больше военнослужащих, чем Великобритания за 20 лет в Афганистане.

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