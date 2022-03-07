Глава британского генштаба призвал не ехать воевать в Украину

Тони Радакин, глава британского генерального штаба, не рекомендует согражданам отправляться в Украину для участия в боевых действиях. По его мнению, лучше помочь украинцам, находясь в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Высший офицер вооруженных сил Британии, начальник штаба обороны (аналог генерального штаба) адмирал сэр Тони Радакин в интервью заявил, что британцам не следует ехать воевать в Украину. Он отметил, что на звуки выстрелов мчаться не стоит, и призвал сограждан вместо этого поддерживать Украину разумными методами из Британии.

Британский военный также отметил, что за неделю боев в Украине Москва потеряла больше военнослужащих, чем Великобритания за 20 лет в Афганистане.