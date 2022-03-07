Глава британського генштабу закликав не їхати воювати в Україну
Тоні Радакін, голова британського генерального штабу, не рекомендує співгромадянам Вирушати в Україну для участі в бойових діях. На його думку, краще допомогти українцям, перебуваючи у своїй країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Вищий офіцер збройних сил Британії, начальник штабу оборони (аналог генерального штабу) адмірал сер Тоні Радакін в інтерв'ю заявив, що британцям не слід їхати воювати в Україну. Він зазначив, що на звуки пострілів мчати не варто, і закликав співгромадян замість цього підтримувати Україну розумними методами з Британії.
Британський військовий також зазначив, що за тиждень боїв в Україні Москва втратила більше військовослужбовців, ніж Великобританія за 20 років в Афганістані.
Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.