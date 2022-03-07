Глава британського генштабу закликав не їхати воювати в Україну

Тоні Радакін, голова британського генерального штабу, не рекомендує співгромадянам Вирушати в Україну для участі в бойових діях. На його думку, краще допомогти українцям, перебуваючи у своїй країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Вищий офіцер збройних сил Британії, начальник штабу оборони (аналог генерального штабу) адмірал сер Тоні Радакін в інтерв'ю заявив, що британцям не слід їхати воювати в Україну. Він зазначив, що на звуки пострілів мчати не варто, і закликав співгромадян замість цього підтримувати Україну розумними методами з Британії.

Британський військовий також зазначив, що за тиждень боїв в Україні Москва втратила більше військовослужбовців, ніж Великобританія за 20 років в Афганістані.