Глава BioNTech заявил о снятии локдауна в Европе и США к концу августа

Генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США не нужно будет сохранять локдаун. Однако ограничительные меры останутся.
Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.
При этом он отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" еще как минимум через год.
"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун", - заявил Шахин.
Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.
Напомним, Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.
Кроме того, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью. Однако с 23 марта в столице будут действовать все ограничения "красной" зоны.
В частности, с 20 марта закрыты: учреждения культуры (кино, театры, музеи, концертные залы), ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии), церкви и другие религиозные учреждения (если не обеспечена площадь 10 кв.м. на одного человека).
Запрещено проведение массовых мероприятий, а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос".