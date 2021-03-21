Глава BioNTech заявил о снятии локдауна в Европе и США к концу августа

Генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США не нужно будет сохранять локдаун. Однако ограничительные меры останутся.

"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун", - заявил Шахин.

При этом он отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" еще как минимум через год.

Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.

Напомним, Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.

Кроме того, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью. Однако с 23 марта в столице будут действовать все ограничения "красной" зоны.

В частности, с 20 марта закрыты: учреждения культуры (кино, театры, музеи, концертные залы), ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии), церкви и другие религиозные учреждения (если не обеспечена площадь 10 кв.м. на одного человека).

Запрещено проведение массовых мероприятий, а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос".