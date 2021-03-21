Глава BioNTech заявив про зняття локдауну в Європі і США до кінця серпня

Генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що до кінця літа в багатьох країнах Європи та в США не потрібно буде зберігати локдаун. Однак обмежувальні заходи залишаться.
При цьому він зазначив, що людство зможе відновити "контроль над ситуацією" ще як мінімум через рік.
"У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун", - заявив Шахін.
Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.
Нагадаємо, Кабінет міністрів перегляне обмеження по роботі громадського транспорту в "червоній" зоні карантину.
Крім того, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою. Однак з 23 березня у столиці будуть діяти всі обмеження "червоної" зони.
Зокрема, з 20 березня закриті: заклади культури (кіно, театри, музеї, концертні зали), ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів з продажу товарів особистої гігієни та побутової хімії), церкви та інші релігійні установи (якщо не забезпечена площа 10 кв.м. на одну особу).
Заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заклади громадського харчування будуть працювати виключно "на виніс".