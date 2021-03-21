Глава BioNTech заявив про зняття локдауну в Європі і США до кінця серпня

Генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що до кінця літа в багатьох країнах Європи та в США не потрібно буде зберігати локдаун. Однак обмежувальні заходи залишаться.

"У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун", - заявив Шахін.

При цьому він зазначив, що людство зможе відновити "контроль над ситуацією" ще як мінімум через рік.

Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перегляне обмеження по роботі громадського транспорту в "червоній" зоні карантину.

Крім того, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою. Однак з 23 березня у столиці будуть діяти всі обмеження "червоної" зони.

Зокрема, з 20 березня закриті: заклади культури (кіно, театри, музеї, концертні зали), ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів з продажу товарів особистої гігієни та побутової хімії), церкви та інші релігійні установи (якщо не забезпечена площа 10 кв.м. на одну особу).

Заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заклади громадського харчування будуть працювати виключно "на виніс".