Глава "Баварии" о Суперлиге: не думаю, что решит финансовые проблемы европейских клубов

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не принимал участия в создании Суперлиги Европы. "Бавария", по его словам, видит правильный путь для развития европейского футбола в поддержке реформ Лиги чемпионов
"Бавария не участвовала в создании Суперлиги. Мы убеждены, что нынешняя структура футбола гарантирует надежный фундамент. Бавария приветствует реформы Лиги чемпионов, потому что мы считаем, что они являются правильным шагом для развития европейского футбола. Измененный групповой этап сделает турнир более азартным и эмоциональным", - заявил Румменигге.
По его мнению, Суперлига Европы не решит финансовые проблемы, которые возникли из-за пандемии.
"Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникшие из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам", - заявил глава правления "Баварии".
Напомним, в ночь на 19 апреля 12 клубов, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус", объявили о создании нового европейского турнира - Суперлиги. Также был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.
Суперлигу планируют проводить в формате двух групп по 10 команд. Турнир может стартовать уже в августе. Матчи будут проходить посреди недели.
Отметим, руководство новосозданной Суперлиги Европы подало в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций запретить клубам участвовать в турнире. Клубам, которые примут участие в Суперлиге, пригрозили исключением из всех турниров - национальных и международных.