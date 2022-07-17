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Глава армии Эстонии посетил деоккупированные районы Украины и встретился с Залужным

Фото: глава армии Эстонии посетил деоккупированные области Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине побывала делегация Сил обороны Эстонии во главе с начальником армии генерал-лейтенантом Мартином Геремом. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Во время своего визита эстонские военные подробно ознакомились с ситуацией на фронте. Также делегация посетила места, где проходили активные боевые действия.

В частности, глава армии Эстонии посетил Гостомель, Бородянку и поселок Мощун в Киевской области, которые были разрушены российскими войсками. Также вместе с представителями Оперативного командования "Север" делегация побывала в местах совершения военных преступлений РФ в Черниговской области.

"Генерал-лейтенант Мартин Герем отметил, что пример борьбы Украины в войне с Россией - это неоценимый опыт для стран НАТО. Эстония же - одно из государств, которое постоянно поддерживало Украину и ее войско, в частности помогало с профессиональной подготовкой личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: глава армии Эстонии посетил Киевскую и Черниговскую области (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что ее страна поможет в восстановлении Житомирской области.

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ЭстонияУкраинаВалерий ЗалужныйГенштаб ВСУ