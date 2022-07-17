RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава армії Естонії відвідав деокуповані райони України та зустрівся з Залужним

Фото: глава армії Естонії відвідав деокуповані області України (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні побувала делегація Сил оборони Естонії на чолі з начальником армії генерал-лейтенантом Мартіном Геремом. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Під час свого візиту естонські військові детально ознайомилися з ситуацією на фронті. Також делегація відвідала місця, де проходили активні бойові дії.

Зокрема, глава армії Естонії відвідав Гостомель, Бородянку та селище Мощун у Київській області, які були зруйновані російськими військами. Також разом з представниками Оперативного командування "Північ" делегація побувала у місцях скоєння військових злочинів РФ у Чернігівській області.

"Генерал-лейтенант Мартін Герем зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією - це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія ж - одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу", - йдеться у повідомленні.

Фото: глава армії Естонії відвідав Київську та Чернігівську області (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що її країна допоможе у відновленні Житомирської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяУкраїнаВалерій ЗалужнийГенштаб ВСУ