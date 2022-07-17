Глава армії Естонії відвідав деокуповані райони України та зустрівся з Залужним

Під час свого візиту естонські військові детально ознайомилися з ситуацією на фронті. Також делегація відвідала місця, де проходили активні бойові дії.

Зокрема, глава армії Естонії відвідав Гостомель, Бородянку та селище Мощун у Київській області, які були зруйновані російськими військами. Також разом з представниками Оперативного командування "Північ" делегація побувала у місцях скоєння військових злочинів РФ у Чернігівській області.

"Генерал-лейтенант Мартін Герем зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією - це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія ж - одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу", - йдеться у повідомленні.

Фото: глава армії Естонії відвідав Київську та Чернігівську області (facebook.com/GeneralStaff.ua)