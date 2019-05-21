ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава АП назвав один з головних напрямків Зеленського

Новини » Політика    21.05.2019 - 23:12
Глава АП назвав один з головних напрямків Зеленського
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан також заявив про необхідність реформування митниці та податкової

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що економіка є одним з головних напрямків президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

За словами Богдана, також існує необхідність реформування митниці та податкової служби. Для цього Зеленський планує залучити міжнародні організації.

"Ми зараз розглядаємо досвід залучення компаній з Британії, які безпосередньо приймають в управління митницю і гарантують збільшення надходження митних платежів у два-три рази найближчим часом", - заявив глава АП.

Богдан наголосив, що для того, щоб люди змогли відчути зміни, необхідно відремонтувати дороги. На його думку, в першу чергу необхідно знайти гроші на ремонт доріг обласного та республіканського значення.

Нагадаємо, раніше глава Адміністрації президента Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинно розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом на референдумі.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Богдан відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського. Раніше він був радником Миколи Азарова, який тоді очолював уряд України.

Зеленський планує внести закон про вибори як невідкладний, - Богдан Зеленський призначив свого представника в Раді
Новини України БогданВолодимир Зеленськийекономіка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся