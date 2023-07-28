Глава Африканського союзу: зерна від Путіна недостатньо, треба "припинення вогню" в Україні

За його словами, Путін нібито "продемонстрував", що готовий допомагати нам у сфері забезпечення зерном.

"Так, це важливо, але цього може бути недостатньо. Нам потрібно домогтися "припинення вогню" (в Україні - ред.)", - сказав Ассумані.

Що цьому передувало

Раніше Путін заявив, що сподівається "запобігти глобальній продовольчій кризі", пообіцявши "безкоштовне" зерно деяким африканським країнам.

Він сказав, що має намір відправити до 50 тисяч тонн зерна в шість країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Еритрею і ЦАР.

З цих шести країн усі, окрім однієї - Сомалі - проголосували проти резолюції ООН, що закликає Росію припинити вторгнення в Україну.

Зернова угода

Після виходу з угоди Росія неодноразово бомбила українські порти та зернові склади, що викликало звинувачення з боку України та Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

Путін використовує саміт у Санкт-Петербурзі, щоб спробувати надати новий імпульс зв'язкам Росії з Африкою, обіцяючи збільшення торгівлі та інвестицій у цій країні як частину боротьби з тим, що він зображує як гегемоністський світовий порядок, у якому домінують США.

У четвер він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країн-учасниць саміту.

Однак президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що його країна не відчуває браку продовольства. Саміт Росія-Африка триває 27-28 липня. На ньому представлено лише 17 із 55 країн континенту.