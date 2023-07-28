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Глава Африканского союза: зерна от Путина недостаточно, надо "прекращение огня" в Украине

Фото: глава Африканского союза Азали Ассумани (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Бесплатного зерна для стран Африки от российского диктатора Владимира Путина будет недостаточно. Для решения проблемы с ним необходимо добиться "прекращения огня" в Украине.

Об этом заявил глава Африканского союза Азали Ассумани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, Путин якобы "продемонстрировал", что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном.

"Да, это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться "прекращения огня" (в Украине - ред.)", - сказал Ассумани.

Что этому предшествовало

Ранее Путин заявил, что надеется "предотвратить глобальный продовольственный кризис", пообещав "бесплатное" зерно некоторым африканским странам.

Он сказал, что намерен отправить до 50 тысяч тонн зерна в шесть стран: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и ЦАР.

Из этих шести стран все, кроме одной - Сомали - проголосовали против резолюции ООН, призывающей Россию прекратить вторжение в Украину.

Зерновое соглашение

После выхода из соглашения Россия неоднократно бомбила украинские порты и зерновые склады, что вызвало обвинения со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

Путин использует саммит в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться придать новый импульс связям России с Африкой, обещая увеличение торговли и инвестиций в этой стране как часть борьбы с тем, что он изображает как гегемонистский мировой порядок, в котором доминируют США.

В четверг он пообещал бесплатно доставить российское зерно в течение ближайших нескольких месяцев шести странам-участницам саммита.

Однако президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что его страна не испытывает недостатка в продовольствии. Саммит Россия-Африка проходит 27-28 июля. На нем представлены только 17 из 55 стран континента.

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