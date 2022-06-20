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Глава Африканского союза призвал ЕС ослабить санкции против России

Фото: Маки Салл, президент Сенегала (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Сенегала и председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России. Это необходимо для того, чтобы Африка могла закупать сельхозпродукцию у страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", – заявил Салл.

Отметим, что ЕС не вводил санкции на экспорт зерновых или же удобрений России в страны, не являющиеся членами Союза, однако исключил несколько банков страны-оккупанта от SWIFT.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Сенегала Маки Салла, Африку ожидает голод и дестабилизация контингента, если экспорт украинского зерна и в дальнейшем будет заблокирован. Он призвал разминировать побережье возле Одессы, поскольку глава Кремля Владимир Путин якобы не намерен штурмовать порты города. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что доверять словам Путине нельзя.

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УкраинаЕвросоюзАфрикаСанкции против РоссииРоссийская Федерация