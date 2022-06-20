Глава Африканского союза призвал ЕС ослабить санкции против России

Президент Сенегала и председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России. Это необходимо для того, чтобы Африка могла закупать сельхозпродукцию у страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", – заявил Салл.

Отметим, что ЕС не вводил санкции на экспорт зерновых или же удобрений России в страны, не являющиеся членами Союза, однако исключил несколько банков страны-оккупанта от SWIFT.