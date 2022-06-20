Глава Африканского союза призвал ЕС ослабить санкции против России

Президент Сенегала и председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России. Это необходимо для того, чтобы Африка могла закупать сельхозпродукцию у страны-оккупанта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", – заявил Салл.
Отметим, что ЕС не вводил санкции на экспорт зерновых или же удобрений России в страны, не являющиеся членами Союза, однако исключил несколько банков страны-оккупанта от SWIFT.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Сенегала Маки Салла, Африку ожидает голод и дестабилизация контингента, если экспорт украинского зерна и в дальнейшем будет заблокирован. Он призвал разминировать побережье возле Одессы, поскольку глава Кремля Владимир Путин якобы не намерен штурмовать порты города. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что доверять словам Путине нельзя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.