Голів Донецької та Полтавської ОВА змінять. Кабмін уже погодив

Кабінет міністрів України підтримав зміну голів Донецької та Полтавської обласних військових адміністрацій.
Про це повідомляє джерело РБК-Україна.
За даними джерела, уряд погодив звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Його хочуть призначити посаду голови Антимонопольного комітету.
У той же час Кабмін підтримав призначення на посаду голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Наразі виконувачем обов'язків голови відомства є Дмитро Лунін.
Оновлено 16:14
У Кабміні підтвердили, що уряд підтримав проекти указів президента України Володимира Зеленського про звільнення Кириленка з посади голови Донецької ОВА та призначення Проніна головою Полтавської ОВА.
Павло Кириленко - підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.
У 2017 році Кириленка було призначено військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України, посаду обіймав 2 роки. Вже у 2019 році він став головою Донецької обласної державної адміністрації.
Філіп Пронін - заступник керівника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Він має вищу економічну та юридичну освіту. Працював у різних державних та приватних компаніях, де займався фінансовими розслідуваннями.
Також він представляв Україну в Мінських переговорах про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Працювати в АРМА почав ще у 2017 році, тоді його призначили головою Управління виявлення та пошуку активів. 2020 року став заступником керівника АРМА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.