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Голів Донецької та Полтавської ОВА змінять. Кабмін уже погодив

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Кабінет міністрів України підтримав зміну голів Донецької та Полтавської обласних військових адміністрацій.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна.

За даними джерела, уряд погодив звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Його хочуть призначити посаду голови Антимонопольного комітету.

У той же час Кабмін підтримав призначення на посаду голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Наразі виконувачем обов'язків голови відомства є Дмитро Лунін.

Оновлено 16:14

У Кабміні підтвердили, що уряд підтримав проекти указів президента України Володимира Зеленського про звільнення Кириленка з посади голови Донецької ОВА та призначення Проніна головою Полтавської ОВА.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко - підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.

У 2017 році Кириленка було призначено військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України, посаду обіймав 2 роки. Вже у 2019 році він став головою Донецької обласної державної адміністрації.

Що відомо про Проніна

Філіп Пронін - заступник керівника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Він має вищу економічну та юридичну освіту. Працював у різних державних та приватних компаніях, де займався фінансовими розслідуваннями.

Також він представляв Україну в Мінських переговорах про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Працювати в АРМА почав ще у 2017 році, тоді його призначили головою Управління виявлення та пошуку активів. 2020 року став заступником керівника АРМА.

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