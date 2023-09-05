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Глав Донецкой и Полтавской ОВА сменят. Кабмин уже согласовал

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Кабинет министров Украины поддержал смену глав Донецкой и Полтавской областных военных администраций.

Об этом сообщает источник РБК-Украина.

По информации источника, правительство согласовало увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Его хотят назначить на должность главы Антимонопольного комитета

В то же время Кабмин поддержал назначение на должность главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Сейчас исполняющим обязанности главы ведомства является Дмитрий Лунин.

Обновлено 16:14

В Кабмине подтвердили, что правительство поддержало проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Кириленко с должности главы Донецкой ОВА и назначении Пронина главой Полтавской ОВА. 

Что известно о Кириленко 

Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил  Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". 

С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре. 

В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал главой Донецкой областной государственной администрации. 

Что известно о Пронине 

Филипп Пронин - заместитель руководителя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). 

Он имеет высшее экономическое и юридическое образование. Работал в различных государственных и частных компаниях, где занимался финансовыми расследованиями. 

Также он представлял Украину в Минских переговорах о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Работать в АРМА начал еще в 2017 году, тогда его назначили главой Управления обнаружения и поиска активов. В 2020 году стал заместителем руководителя АРМА. 

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