Глав Донецкой и Полтавской ОВА сменят. Кабмин уже согласовал

Кабинет министров Украины поддержал смену глав Донецкой и Полтавской областных военных администраций.
Об этом сообщает источник РБК-Украина.
По информации источника, правительство согласовало увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Его хотят назначить на должность главы Антимонопольного комитета.
В то же время Кабмин поддержал назначение на должность главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Сейчас исполняющим обязанности главы ведомства является Дмитрий Лунин.
Обновлено 16:14
В Кабмине подтвердили, что правительство поддержало проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Кириленко с должности главы Донецкой ОВА и назначении Пронина главой Полтавской ОВА.
Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.
В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал главой Донецкой областной государственной администрации.
Филипп Пронин - заместитель руководителя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Он имеет высшее экономическое и юридическое образование. Работал в различных государственных и частных компаниях, где занимался финансовыми расследованиями.
Также он представлял Украину в Минских переговорах о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Работать в АРМА начал еще в 2017 году, тогда его назначили главой Управления обнаружения и поиска активов. В 2020 году стал заместителем руководителя АРМА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.