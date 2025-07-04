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Гламурна тенісистка з України: Ястремська завоювала світову пресу

Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська, стала героїнею гучного матеріалу в іспанській пресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням на видання Marca.

Іспанський спортивний журналіст Енріке Корбелла, опублікував матеріал, який присвячений Ястремській. Приводом став її неочікуваний успіх у першому раунді "Вімблдону"-2025, де українка сенсаційно вибила одну з фавориток турніру - Коко Гофф.

Публікація вийшла під гучним заголовком: "Скандальна тенісистка, модель і співачка з алергією на траву, яка вражає Вімблдон".

Окрему увагу автор приділив багатогранності Даяни. Він називає її не просто тенісисткою, а справжньою медіаперсоною, яка активно розвиває себе як модель, музична виконавиця та обличчя брендів.

У фокусі й Instagram Ястремської, який вже налічує понад 221 тисячу підписників.

Там Даяна ділиться гламурними образами та рекламними проєктами, що, більше нагадує модельне портфоліо, ніж сторінку спортсменки.

 

Активний інтерес з боку провідних медіа Європи до українки - ще одне підтвердження того, що вплив Ястремської виходить за межі корту. 

Нагадаємо, що суперницею Даяни у третьому колі "Вімблдону" стане іспанка Джессікиа Бузас Манейро, яка перемогла у другому Кенін у двох сетах (6:1, 7:6(4)).

Раніше ми писали про те, як Ястремська на нервах пробилась в третє коло "Вімблдона".

Також читайте про роман Ястремської з молодшим бійцем ММА.

А ще вам може бути цікаво, як українські спортсменки запалили в Монако на дні народженні Ястремської.

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