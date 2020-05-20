Гладковскому отказали в отмене подозрения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия объявленной бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому. По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 04.05.2020 без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Так, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника в деле бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленного 18.10.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10,62 миллионов до более 17,44 миллионов гривен. Его обвиняют в закупке грузовых автомобилей по завышенным ценам. При этом, по версии следствия, производителем и поставщиком транспортных средств была компания, что принадлежала чиновнику и его близким лицам.

Как сообщало РБК-Украина, пятому участнику преступной схемы экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сообщено о подозрении. Во время досудебного расследования было установлено, что в 2015 году двое лиц, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники к госпредприятий государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций.