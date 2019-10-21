За Гладковського внесли заставу

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

За Гладковського внесли 10,6 млн гривень застави

За арештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Повідомляється, що Гладковський вийшов на свободу під заставу в розмірі 10,6 млн гривень. Дану інформацію підтверджують у Вищому антикорупційному суді, інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді арешту з можливістю виходу під заставу. Він підозрюється в тому, що на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії "Богдан Моторс". Крім того, НАБУ встановило, що він не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості, на суму понад 150 тис. доларів.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вже зазначив, що звільнення Гладковського під заставу не дозволить йому втекти з країни.

"Навіть у разі внесення застави, органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного і запобігання його приховування від органів кримінального переслідування", - запевнив він.