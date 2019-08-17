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НАПК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 млн грн

Новости » Общество    17.08.2019 - 00:59
НАПК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 млн грн
Фото: Олег Гладковский (president.gov.ua)

Также Гладковский не указал машину сына

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время полной проверки деклараций выявили нарушения в документах бывшего первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

В частности, Гладковский в исправленной декларации за 2015 год не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у сына корпоративных прав в ООО "Київбіоенерго". Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

Кроме того, НАПК выявило скрытые доходы и вещи народного депутата Украины Ивана Мирошниченко. В декларации по 2017 год он не указал сведения о гидроцикл, который принадлежит ему на праве собственности, а также о дивидендах жены от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат.

"В целом сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривен", - подчеркивает НАПК.

Напомним, на прошлой неделе СНБО согласовал проведение всестороннего аудита "Укроборонпрома".

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