На гірськолижному комплексі у Львівській області загинула дитина: стали відомі нові деталі

Що трапилося на гірськолижному курорті у Львівський області

РБК-Україна раніше писало, що 8 січня на території одного з гірськолижних комплексів у Стрийському районі трагічно загинув 13-річний хлопчик із Києва. Близько 14:30 під час спуску на лижах хлопчик не розрахував швидкості, втратив керування та врізався у сітку, що вказувала напрямок траси. Внаслідок падіння дитина отримала важку травму голови.

Медики, які чергували на території комплексу, одразу надали хлопчику допомогу, проте врятувати його не вдалося – він помер на місці. Хлопчик відпочивав на курорті разом із сім’єю.

Також ми розповідали, що 6 січня на східному схилі гори Брецкул в Карпатах зійшла лавина хуртовинного снігу. Як повідомляє сніголавинна станція Пожежевська в Івано-Франківській області, обсяг лавини склав 1 280 кубометрів. Інформація про постраждалих чи завдані збитки відсутня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.