На горнолыжном комплексе во Львовской области погиб ребенок: стали известны новые детали

Что случилось на горнолыжном курорте во Львовский области

РБК-Украина ранее писало, что 8 января на территории одного из горнолыжных комплексов в Стрыйском районе трагически погиб 13-летний мальчик из Киева. Около 14:30 во время спуска на лыжах мальчик не рассчитал скорости, потерял управление и врезался в сетку, которая указывала направление трассы. В результате падения ребенок получил тяжелую травму головы.

Медики, которые дежурили на территории комплекса, сразу оказали мальчику помощь, однако спасти его не удалось - он скончался на месте. Мальчик отдыхал на курорте вместе с семьей.

Также мы рассказывали, что 6 января на восточном склоне горы Брецкул в Карпатах сошла лавина метелью снега. Как сообщает снеголавинная станция Пожежевская в Ивано-Франковской области, объем лавины составил 1 280 кубометров. Информация о пострадавших или нанесенном ущербе отсутствует.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.