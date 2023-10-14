Гірші за Аль-Каїду. Байден назвав ХАМАС "абсолютним злом"

“Чим більше ми дізнаємося про напад, тим стає страхітливіше. На тлі ХАМАСу Аль-Каїда виглядає янголом. Вони - абсолютне зло”, - сказав Байден.

Президент наголосив, що США продовжать надавати підтримку Ізраїлю та одначасно допомагатимуть пом'якшити гуманітарну кризу в Секторі Гази.

"За моєю вказівкою, наші команди працюють у регіоні, в тому числі спілкуючись безпосередньо з урядами Ізраїлю, Єгипту, Йорданії та інших арабських держав й ООН, аби збільшити гуманітарну допомогу після нападу Хамасу й для підтримки Ізраїлю”, - зазначив Байден.

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.

Так, станом на 13 жовтня відомо про прибуття до країни другого літака зі зброєю США. Також повідомлялось про можливі плани Америки розгорнути в країні підрозділ морпіхів.

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