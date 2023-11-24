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Гірше, ніж Бахмут: окупанти не полишають спроб захопити зруйновану Авдіївку

Фото: ситуація по руйнуванням в Авдіївці гірша за Бахмут (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут. Наразі окупанти кидають значні сили, щоб захопити українське місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання, Барабаш підкреслив, що в контексті руйнувань наразі Авдіївка виглядає набагато гірше у порівнянні з Бахмутом.

"На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки. Нагадаю, що Мар'їнка - це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього", - поінформував Барабаш.

За його словами, кожного дня ворог б'є по місту ствольною артилерією, наносячи десятки масованих обстрілів. 

"Від 8-10, а іноді й до 20, а буває й до 30 авіабомбових ударів відбувається. Це суто по місту", - окреслив ситуацію начальник Авдіївської МВА.

Барабаш зазначив, що якщо говорити про удари по позиціях, то мова може йти й про сотні. Наразі ж ворог спрямовує дійсно великі сили, щоб взяти  Авдіївку.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.

Також на днях стало відомо, що в районі міста російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, внаслідок чого було знищено майже 80% ворожої техніки

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Авдіївка