Хуже, чем Бахмут: оккупанты не оставляют попытки захватить разрушенную Авдеевку

Разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут. Сейчас оккупанты бросают значительные силы, чтобы захватить украинский город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона.
Отвечая на вопрос, Барабаш подчеркнул, что в контексте разрушений Авдеевка выглядит гораздо хуже по сравнению с Бахмутом.
"К сожалению, Авдеевка уже с виду приближается к Марьинке. Напомню, что Марьинка - это населенный пункт, который в принципе уже не существует. Он уже стерт до фундамента. Никакого уцелевшего здания или полуздания там нет. Ну, а Авдеевка близится к этому", - проинформировал Барабаш.
По его словам, каждый день враг бьет по городу ствольной артиллерией, нанося десятки массированных обстрелов.
"От 8-10, а иногда и до 20, а бывает и до 30 авиабомбовых ударов происходит. Это сугубо по городу", - очертил ситуацию начальник Авдеевской ГВА.
Барабаш отметил, что если говорить об ударах по позициям, речь может идти и о сотнях. Пока же враг направляет действительно большие силы, чтобы взять Авдеевку.
Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.
В частности, в материале РБК-Украина отмечалось, что оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага в этом направлении.
На днях стало известно, что в районе города российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, в результате чего было уничтожено почти 80% вражеской техники.
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