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Гіркін заперечує причетність сепаратистів до катастрофи MH17

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 15:59
Гіркін заперечує причетність сепаратистів до катастрофи MH17
Фото: Ігор Гіркін (з відкритих джерел)

На момент катастрофи MH17 Гіркін був ватажком сепаратистів

Підозрюваний у причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році Ігор Гіркін ("Стрєлков") заперечує причетність сепаратистів до катастрофи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Так, у телефонній розмові з журналістом Associated Press Гіркін, який на момент катастрофи був міністром оборони "ДНР", заперечив причетність сепаратистів до збиття літака рейсу МН17.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Так, за даними JIT підозрюваними у катастрофі МН17 є голова розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, російський підполковник запасу Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко.

Як писало РБК-Україна, поліція видасть міжнародні ордери на арешт підозрюваних у катастрофі літака рейсу МН17. За інформацією поліції, двоє підозрюваних знаходяться на території Росії.

Додамо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

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