Гімн під уламками: поліція показала порятунок людей з-під завалів у Харкові (відео)

Національна поліція оприлюднила кадри порятунку людей з-під завалів у Харкові після нічної атаки російських дронів. У певний момент, чекаючи на допомогу та намагаючись зменшити власний біль і страх, люди почали співати гімн України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Українцям нагадали, що цієї ночі російські військові атакували житлові квартали Харкова ударними дронами.
"Били підло - коли місто спить, коли родини вдома", - наголосили у поліції.
Зазначається, що патрульні були на місці одними з перших:
"І в цій темряві, серед пилу, диму й болю - чоловік під уламками співав гімн України", - розповіли правоохоронці.
На оприлюднених прес-службою поліції кадрах можна побачити й почути, що допоки рятувальники намагались дістатись до людей, один із них дійсно почав голосно співати національний гімн.
Інші українці його підтримали, тож їхні голоси також можна почути на відео.
"Це важко забути. Це неможливо пробачити. Харків стоїть. Стоїмо й ми", - підсумували у поліції.
У ніч на 11 червня 2025 року російські війська атакували Україну 85 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Ворог застосував також балістичну ракету "Іскандер-М".
Атака велася з шістьох напрямків, а основними цілями стали Харківська, Донецька та Одеська області.
У Харкові постраждали, зокрема, Слобідський та Основ'янський райони. Були прямі влучання у багатоповерхові будинки, приватний сектор, дитячі майданчики, громадський транспорт, комунальні та виробничі об'єкти, цивільні підприємства.
У деяких локаціях в місті виникло чимало пожеж.
За словами президента Володимира Зеленського, "кожна нова доба зараз - це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар - показовий".
Згідно з останньою інформацією, оприлюдненою Національною поліцією, внаслідок ворожої атаки по Харкову загинули троє людей.
Понад 60 людей - було поранено. Дев'ятеро з постраждалих - діти.