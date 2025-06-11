Гімн під уламками: поліція показала порятунок людей з-під завалів у Харкові (відео)

Національна поліція оприлюднила кадри порятунку людей з-під завалів у Харкові після нічної атаки російських дронів. У певний момент, чекаючи на допомогу та намагаючись зменшити власний біль і страх, люди почали співати гімн України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Як рятували людей з-під завалів у Харкові

Українцям нагадали, що цієї ночі російські військові атакували житлові квартали Харкова ударними дронами.

"Били підло - коли місто спить, коли родини вдома", - наголосили у поліції.

Зазначається, що патрульні були на місці одними з перших:

витягували людей з-під завалів;

гасили полум'я, що палало просто на людях;

рятували.

"І в цій темряві, серед пилу, диму й болю - чоловік під уламками співав гімн України", - розповіли правоохоронці.

На оприлюднених прес-службою поліції кадрах можна побачити й почути, що допоки рятувальники намагались дістатись до людей, один із них дійсно почав голосно співати національний гімн.

Інші українці його підтримали, тож їхні голоси також можна почути на відео.

"Це важко забути. Це неможливо пробачити. Харків стоїть. Стоїмо й ми", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/UA.National.Police)