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Гимн под обломками: полиция показала спасение людей из-под завалов в Харькове (видео)

Среда 11 июня 2025 14:26
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Гимн под обломками: полиция показала спасение людей из-под завалов в Харькове (видео) В Харькове люди под завалами пели гимн Украины в ожидании спасения (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальная полиция обнародовала кадры спасения людей из-под завалов в Харькове после ночной атаки российских дронов. В определенный момент, ожидая помощи и пытаясь уменьшить собственную боль и страх, люди начали петь гимн Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Как спасали людей из-под завалов в Харькове

Украинцам напомнили, что этой ночью российские военные атаковали жилые кварталы Харькова ударными дронами.

"Били подло - когда город спит, когда семьи дома", - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что патрульные были на месте одними из первых:

  • вытаскивали людей из-под завалов;
  • тушили пламя, которое пылало прямо на людях;
  • спасали.

"И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины", - рассказали правоохранители.

На обнародованных пресс-службой полиции кадрах можно увидеть и услышать, что пока спасатели пытались добраться до людей, один из них действительно начал громко петь национальный гимн.

Другие украинцы его поддержали, поэтому их голоса также можно услышать на видео.

"Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы", - подытожили в полиции.

Гимн под обломками: полиция показала спасение людей из-под завалов в Харькове (видео)Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/UA.National.Police)

Вражеская атака Харькова в ночь на 11 июня

В ночь на 11 июня 2025 года российские войска атаковали Украину 85 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Враг применил также баллистическую ракету "Искандер-М".

Атака велась с шести направлений, а основными целями стали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

В Харькове пострадали, в частности, Слободской и Основянский районы. Были прямые попадания в многоэтажные дома, частный сектор, детские площадки, общественный транспорт, коммунальные и производственные объекты, гражданские предприятия.

В некоторых локациях в городе возникло немало пожаров.

По словам президента Владимира Зеленского, "каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный".

Согласно последней информации, обнародованной Национальной полицией, в результате вражеской атаки по Харькову погибли три человека.

Более 60 человек - были ранены. Девять из пострадавших - дети.

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Национальная полиция Харьков Гимн Украины Атака дронов Спасатели
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