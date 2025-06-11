Гимн под обломками: полиция показала спасение людей из-под завалов в Харькове (видео)

Национальная полиция обнародовала кадры спасения людей из-под завалов в Харькове после ночной атаки российских дронов. В определенный момент, ожидая помощи и пытаясь уменьшить собственную боль и страх, люди начали петь гимн Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Как спасали людей из-под завалов в Харькове

Украинцам напомнили, что этой ночью российские военные атаковали жилые кварталы Харькова ударными дронами.

"Били подло - когда город спит, когда семьи дома", - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что патрульные были на месте одними из первых:

вытаскивали людей из-под завалов;

тушили пламя, которое пылало прямо на людях;

спасали.

"И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины", - рассказали правоохранители.

На обнародованных пресс-службой полиции кадрах можно увидеть и услышать, что пока спасатели пытались добраться до людей, один из них действительно начал громко петь национальный гимн.

Другие украинцы его поддержали, поэтому их голоса также можно услышать на видео.

"Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/UA.National.Police)