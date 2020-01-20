У Гімалаях зійшла лавина, пропали туристи

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Пропали четверо туристів з Південної Кореї і троє мешканців Непалу

У горах Гімалаях на висоті більше трьох тисяч метрів над рівнем моря в результаті сходження лавини пропали сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "AFP".

Повідомляється, що інцидент стався в суботу, 18 січня. Люди зникли в таборі Аннапурна на висоті 3230 метрів над рівнем моря. Серед зниклих - чотири туристи з Південної Кореї, а також троє мешканців Непалу.

На даний момент розпочато пошукова операція, яку ускладнює сильний снігопад і погана видимість.

Також в результаті сходження лавини було врятовано близько 200 осіб. Їх евакуювали із зони обвалення лавини, а також інших маршрутів походу з допомогою вертольотів після того, як погода ослабла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у США на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії відбулося сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.

Також повідомлялося, що на найвищій вершині Альп Монблані в кінці листопада зійшла лавина, накривши снігом декількох лижників. За словами співробітника італійської гірської рятувальної служби, в результаті сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза підготовлених трас.