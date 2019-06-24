В Гималаях обнаружили семь тел пропавших в мае альпинистов

В индийских Гималаях были обнаружены тела семерых альпинистов, группа который пропала без вести во время похода в конце мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Всего в составе группы было восемь альпинистов - четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи. В последний раз их видели 26 мая около восточной стороны одного из самых высоких в Индии пиков - пика Нанда Деви.

Известно, что участники группы альпинистов погибли в результате схода лавины. Как сообщала компания-экспедитор группы, группа пытались выйти на запретную вершину. Также магистрат района Питорагарх заявлял, что у альпинистов не было разрешения на восхождение на этот пик.

Утром в понедельник, 24 июня, продолжатся поиски восьмого альпиниста.

Напомним, в Гималаях пропала группа из восьми альпинистов, которые 13 мая начали восхождение на пик Нанда-Деви высотой в 7816 метров. Группа пыталась взойти на непокоренную никем восточную часть пика Нанда-Деви. В пятницу, 31 мая, альпинисты должны были добраться до базового лагеря, но так и не пришли.