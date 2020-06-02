Гильдия кинематографистов Одессы просит Раду не назначать Ткаченко министром культуры

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой не допустить назначения министром культуры Украины народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

Об этом говорится в обращении союза, передает РБК-Украина.

"Профессиональные кинематографисты Одессы просят Вас не допустить назначения скандально известного медиа-менеджера, бывшего генерального директор "1+1" Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины в связи с тем, что своими действиями он уже фактически присвоил и цинично уничтожил Одесскую киностудию художественных фильмов, и в настоящее время осуществляет попытку рейдерского захвата киностудии "Укркинохроника", - заявили в "Гильдии".

Ранее эта же организация обращалась к правоохранителям с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". Письмо было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР.

"Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. действуя с корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали соответствующие документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины – Одесской киностудии. Это привело к незаконной приватизации и фактического уничтожения государственного предприятия. Действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.

В свою очередь, Александр Ткаченко опровергает обвинения в рейдерстве и заявляет, что в распоряжении профильного комитета Верховной рады есть все документы, подтверждающие попытку руководства предприятия завладеть государственным имуществом.