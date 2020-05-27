ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укркинохроника" обвинила Ткаченко в попытке рейдерского захвата

Новости » Политика     27.05.2020 - 16:50
"Укркинохроника" обвинила Ткаченко в попытке рейдерского захвата
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Предприятие обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить

Трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.

Об этом говорится в соответствующем обращении коллектива, копия которого оказалась в распоряжении РБК-Украина.

В свою очередь, коллектив ГП "Укркинохроника" поддержали ряд общественных организаций. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту подписали руководители общественных организаций "Ассоциация фотохудожников Украины", "Киев Мистецький", "Исторический Киев", "Стародавний Киев".

"На днях у нас состоялось выездное заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики под председательством народного депутата Александра Ткаченко, который пытается организовать рейдерский захват нашего предприятия. Эти действия Ткаченко связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", которая под его руководством не снимает вообще, ни за государственные деньги, ни за деньги собственника", - заявила директор ГП "Укркинохроника" Алина Хорошилова.

Напомним, ранее представители профильного комитета ВР и Министерства культуры и информационной политики обвинили руководство ГП "Укркинохроника" в доведении предприятия до банкротства и ненадлежащим хранении архива.

В то же время, в "Укркинохронике" заявили, что эта информация является не достоверной. Также в ГП "Укркинохроника" сообщили, что несмотря на отсутствие поддержки в течении последних трех лет руководство предприятия приложило все усилия для возобновления полноценной работы предприятия. В том числе были погашены все долги по исполнительным производствам.

Государственное предприятие "Укркинохроника" - студия хроникально-документальных фильмов, созданная в 1931 году в Харькове на базе Общества друзей советского кино, с 1939 года находится в Киеве. Выпускала документальные фильмы и киножурналы "Советская Украина", "Молодежь Украины", "Пионерия", "Украина спортивная", "Украина сегодня", во время Второй мировой войны действовали фронтовые киногруппы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Александр ТкаченкоВладимир Зеленскийрейдерский захват
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь