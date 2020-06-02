Гільдія кінематографістів Одеси просить Раду не призначати Ткаченко міністром культури

Громадська організація по захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури України народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка.

Про це йдеться у зверненні союзу, передає РБК-Україна.

"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - заявили в "Гільдії".

Раніше ця ж організація зверталася до президента Володимира Зеленського з проханням покарати винних у захопленні й знищенні "Одеської кіностудії". Лист було адресовано керівникам СБУ, ГПУ, НАБУ, САП та ДБР.

"Ткаченко О. В. та Нівроку О. Я. діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, сфальсифікували відповідні документи та здійснили рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України – Одеській кіностудії. Це призвело до незаконної приватизації й фактичного знищення державного підприємства. Дії Нівроку і Ткаченко підпадають під ознаки злочину, передбачених статтями 190,191, 233,364, 366 Кримінального кодексу України", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трудовий колектив державного підприємства "Українська студія хронікально-документальних фільмів" (ДП "Укркінохроніка") звернувся до президента Володимиру Зеленському з проханням захистити від спроб голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення державного підприємства.

Своєю чергою, Олександр Ткаченко спростовує звинувачення у рейдерстві та заявляє, що у розпорядженні профільного комітету Верховної ради є всі документи, які підтверджують спробу керівництва підприємства заволодіти державним майном.