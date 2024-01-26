UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гігонна виграв біатлонний спринт на чемпіонаті Європи, три українці в топ-25

Фото: Антонен Гігонна став чемпіоном Європи (facebook.com/antoninguigonnat)
Автор: Антон Федорців

Французький біатлоніст Антонен Гігонна переміг у чергових індивідуальних стартах на чемпіонаті Європи 2024 року в словацькому Брезно-Осрблє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

32-річний спортсмен першим подолав завдовжки 10 кілометрів дистанцію. На фініші він показав час 22:51,9 хвилини.

Гігонна обійшовся без промахів на двох вогневих рубежах. Точна стрільба дозволила досвідченому французу випередити двох норвежців – Ботна (2 промахи) та Фрея (1). До топ-десятки потрапили ще 4 представники Норвегії.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин. Він закрив усі 10 мішеней, але значно поступився призерам у швидкості, відставши від переможця на понад 50 секунд. Трохи гірше виступили Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Перший двічі поцілив у "молоко", а другий промахнувся одного разу.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

  1. Антонен Гігонна
  2. Йоган-Олав Ботн (+14,5)
  3. Ісак Фрей (+16,7)

...

12. Віталій Мандзин (+51,2)

20. Дмитро Підручний (+1:17,9)

25. Антон Дудченко (+1:22,9)

46. Артем Прима (+1:57,0)

53. Тарас Лесюк (+2:01,5)

58. Артем Тищенко (+2:09,0)

До слова, раніше Сьорум виграв індивідуальну гонку на 20 кілометрів на чемпіонаті Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон