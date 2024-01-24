ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія окупувала подіум на старті чемпіонату Європи з біатлону, два українці в топ-20

Брезно-Осрблє, Середа 24 січня 2024 14:59
UA EN RU
Норвегія окупувала подіум на старті чемпіонату Європи з біатлону, два українці в топ-20 Фото: У чоловічому біатлоні норвежці конкурують лише між собою (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Вебйорн Сьорум виграв індивідуальну гонку в чоловіків на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

25-річний скандинав найкраще виступив на двох десятках кілометрів траси. Він фінішував із часом 51:32,7 хвилини.

Сьорум не припустився жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Це вкупі з доволі високою швидкістю дозволило йому впевнено обійти всіх конкурентів, зокрема і чотирьох співвітчизників відразу позаду. На подіум також зійшли Ботн і Улдаль, які відстали на понад хвилину.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко. Він схибив одного разу на першій стрільбі. Натомість під час трьох наступних відвідин вогневих рубежів зумів закрити всі 15 мішеней.

Компанію у першій двадцятці йому склав Віталій Мандзин. Українець двічі поцілив у "молоко". Вихованця тернопільського біатлону двічі підвела стійка. Він схибив по одному разу на другому та четвертому візиті до стрільбища.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км, чоловіки:

      1. Вебйорн Сьорум
      2. Йоган-Олав Ботн (+1:09,7)
      3. Мартін Улдаль (+1:44,9)

      ...

      12. Антон Дудченко (+3:54,3)

      16. Віталій Мандзин (+4:38,4)

      34. Артем Тищенко (+6:46,5)

      58. Тарас Лесюк (+8:20,8)

      73. Дмитро Грущак (+9:34,6)

      До слова, напередодні росіянин Малкін оформив автогол року в регулярці НХЛ.

      Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

      Читайте РБК-Україна в Google News
      Биатлон
      NEWS
      США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
      США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
      DAILY
      Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
      Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні