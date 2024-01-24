Норвегія окупувала подіум на старті чемпіонату Європи з біатлону, два українці в топ-20

Норвезький біатлоніст Вебйорн Сьорум виграв індивідуальну гонку в чоловіків на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

25-річний скандинав найкраще виступив на двох десятках кілометрів траси. Він фінішував із часом 51:32,7 хвилини.

Сьорум не припустився жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Це вкупі з доволі високою швидкістю дозволило йому впевнено обійти всіх конкурентів, зокрема і чотирьох співвітчизників відразу позаду. На подіум також зійшли Ботн і Улдаль, які відстали на понад хвилину.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко. Він схибив одного разу на першій стрільбі. Натомість під час трьох наступних відвідин вогневих рубежів зумів закрити всі 15 мішеней.

Компанію у першій двадцятці йому склав Віталій Мандзин. Українець двічі поцілив у "молоко". Вихованця тернопільського біатлону двічі підвела стійка. Він схибив по одному разу на другому та четвертому візиті до стрільбища.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км, чоловіки:

Вебйорн Сьорум Йоган-Олав Ботн (+1:09,7) Мартін Улдаль (+1:44,9)

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12. Антон Дудченко (+3:54,3)

16. Віталій Мандзин (+4:38,4)

34. Артем Тищенко (+6:46,5)

58. Тарас Лесюк (+8:20,8)

73. Дмитро Грущак (+9:34,6)