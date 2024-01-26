Гигонна выиграл биатлонный спринт на чемпионате Европы, три украинца в топ-25

Французский биатлонист Антонен Гигонна победил в очередных индивидуальных стартах на чемпионате Европы 2024 года в словацком Брезно-Осрбле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
32-летний спортсмен первым преодолел дистанцию в 10 километров. На финише он показал время 22:51,9 минуты.
Гигонна обошелся без промахов на двух огневых рубежах. Точная стрельба позволила опытному французу опередить двух норвежцев – Ботна (2 промаха) и Фрея (1). В топ-десятку попали еще 4 представителя Норвегии.
Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин. Он закрыл все 10 мишеней, но значительно уступил призерам в скорости, отстав от победителя более чем на 50 секунд. Чуть хуже выступили Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Первый дважды попал в "молоко", а второй промахнулся однажды.
Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:
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12. Виталий Мандзин (+51,2)
20. Дмитрий Пидручный (+1:17,9)
25. Антон Дудченко (+1:22,9)
46. Артем Прима (+1:57,0)
53. Тарас Лесюк (+2:01,5)
58. Артем Тищенко (+2:09,0)
К слову, ранее Серум выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на чемпионате Европы.
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