"Гидко приїжджати до РФ": російський хокеїст із НХЛ різко засудив війну проти України

Захисник "Калгарі Флеймз" Нікіта Задоров поділився міркуваннями щодо війни воєнної агресії його батьківщини проти України та пояснив відмову від повернення додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "вДудь".
Вихованець хокейної школи московського ЦСКА виявився стійким до російської державної пропаганди. Щоправда, особисті мотиви теж вплинули на позицію хокеїста.
"Чому після початку війни не їжджу до Росії? Гидко. Я піду на "Патріках" в ресторани жерти, коли людей закидують бомбами за 1000 кілометрів від мене просто так? Якось совість трохи не дозволяє. Але це, звісно, не єдина причина, чому я не поїхав. Може розпочатися мобілізація, і я просто не вилечу з країни", – заявив Задоров.
Оборонець додав, що змушений зважати на ризики. Він прагне продовжувати ігрову кар'єру за океаном, тож відмовився від виступів у збірній Росії. Окрім того, Задоров припустив, що може більше ніколи не повернутися на батьківщину.
У сезоні 2022/23 Національної хокейної ліги на лід виходили 62 представники Росії. Більшість із них на чолі з нападником "Вашингтона" Алєксандром Овєчкіним уникають теми війни РФ проти України або ж обмежуються висловлюваннями в дусі "за мир у всьому світі". Менеджмент НХЛ розділив позицію хокеїстів, оскільки їхні родини залишаються в Росії та можуть зіткнутися з наслідками критики війни.
До слова, раніше НХЛ відмовилася від включення росіян до Залу хокейної слави цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.