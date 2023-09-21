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"Противно приезжать в РФ": российский хоккеист из НХЛ резко осудил войну против Украины

Фото: Никита Задоров в рядах "Калгари" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Защитник "Калгари Флэймз" Никита Задоров поделился соображениями по поводу войны военной агрессии его родины против Украины и объяснил отказ от возвращения домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "вДудь".

Воспитанник хоккейной школы московского ЦСКА оказался устойчив к российской государственной пропаганде. Правда, личные мотивы тоже повлияли на позицию хоккеиста.

"Почему после начала войны не езжу в Россию? Противно. Я пойду на "Патриках" в рестораны жрать, когда людей х*рачат бомбами в 1000 километрах от меня просто так? Как-то совесть не позволяет чуть-чуть. Но это, конечно, не единственная причина, почему я не уехал. Может начаться мобилизация, и я просто не вылечу из страны", – заявил Задоров.

Защитник добавил, что вынужден учитывать риски. Он стремится продолжать игровую карьеру за океаном и отказался от выступлений в сборной России. Кроме того, Задоров предположил, что может никогда больше не вернуться на родину.

В сезоне 2022/23 Национальной хоккейной лиги на лед выходили 62 представителя России. Большинство из них во главе с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным избегают темы войны РФ против Украины либо ограничиваются высказываниями в духе "за мир во всем мире". Менеджмент НХЛ разделил позицию хоккеистов, поскольку их семьи остаются в России и могут столкнуться с последствиями критики войны.

К слову, ранее НХЛ отказалась от включения россиян в Зал хоккейной славы в этом году.

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