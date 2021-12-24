UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Гибридная война России приобретает новые формы, - Баканов

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что гибридная война становится все интенсивнее и приобретает новые формы. По его словам, спецслужбы РФ технически и кадрово усилили подразделения, которые работают против Украины.

Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии СБУ, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Баканов считает, что российская диверсионно-подрывная работа и вербовочная активность будут расти.

"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависят государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", - отметил глава СБУ.

По его словам, гибридная война приобретает новые формы.

Напомним, США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной.

Раньше Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику в отношении Украины после слов Шойгу.

Он заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иван БакановРоссийская ФедерацияУкраина